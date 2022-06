Dazn, Di Ascenzo: “Sarebbe stato il caso di non applicare questo aumento. Il Codacons ha fatto una richiesta alla Lega…” (Di lunedì 13 giugno 2022) Dazn DI Ascenzo – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianluca Di Ascenzo, presidente del Codacons, associazione nata nel 1986. Dazn, Di Ascenzo: “Sarebbe stato il caso di non applicare questo aumento” “Se Dazn è un servizio streaming, si presuppone che dovremmo essere liberi di guardare la stessa partita da due cellulari, perché invece viene prelevata questa possibilità e quali saranno le prossime mosse del Codacons? La questione riguarda Dazn e tutte le piattaforme in correlazione al concetto di nucleo domestico. Se si ha un abbonamento standard, cioè quello ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 giugno 2022)DI– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianluca Di, presidente del, associazione nata nel 1986., Di: “ildi non” “Seè un servizio streaming, si presuppone che dovremmo essere liberi di guardare la stessa partita da due cellulari, perché invece viene prelevata questa possibilità e quali saranno le prossime mosse del? La questione riguardae tutte le piattaforme in correlazione al concetto di nucleo domestico. Se si ha un abbonamento standard, cioè quello ...

