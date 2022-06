Chiarolla Aiic | Ingegneri clinici protagonisti della sfida telemedicina

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 giugno 2022) Riccione, 13 giu. (Adnkronos Salute) - Il Pnrr ha stanziato un miliardo di euro da investire in, tecnologia che deve essere inserita in un ecosistema di servizi di sanità digitale. "Larichiede delle competenze - commenta Emilio, dell'Associazione italiana), durante il XXII convegno in corso a Riccione - competenze sia cliniche ma anche in termini di tecnologia. Al convegno abbiamo infatti previsto 2 sessioni die due di argomenti correlati: la Cyber Security e l'Interoperatività. L'interoperatività è necessaria per far dialogare tecnologie e sistemi tra loro, la sicurezza informatica è fondamentale non soltanto per rispettare la privacy ed evitare che dati sanitari vengano rubati, ma anche per ...