Approvato il piano farmaceutico comunale di Altofonte (Di lunedì 13 giugno 2022) MONREALE – Il Comune di Altofonte ha la nuova pianta organica delle farmacie. Si tratta dello strumento di pianificazione di cui ogni comune si deve dotare per distribuire in maniera ottimale le sedi farmaceutiche nel territorio, in modo da servire tutta la popolazione residente. Con deliberazione del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio comunale, dello scorso 23 maggio, è stato Approvato il piano, a seguito dell'assegnazione della terza sede farmaceutica stabilito da una legge del 2012 che ha fissato una farmacia ogni 3.300 abitanti. Si è reso necessario l'intervento di un Commissario nominato dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo per produrre finalmente uno strumento indispensabile a garantire l'assistenza farmaceutica a tutta la popolazione residente. Il TAR, infatti, a seguito dell'inerzia ...

