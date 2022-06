Amministrative in Sicilia, odissea per un ragazzo disabile: “Ho aspettato 3 ore per votare” (Di lunedì 13 giugno 2022) Un problema, quello delle barriere architettoniche, che non sembra sia possibile risolvere. Questa volta è successo a Caccamo, in Sicilia, dove un disabile ho dovuto aspettare tre ore sotto il sole per riuscire a votare. Giuseppe brancato ha dovuto aspettare tre ore per riuscire a votare“Una situazione gravissima che si commenta da sé”: la denuncia di Brancato “Ho votato solo perché volevo esercitare un mio diritto – dice Brancato -. Mi sono recato come sempre nel seggio dove ho sempre votato, all’istituto Psicopedagogico su viale Regione Siciliana. Sono sceso dalla macchina, mi sono sistemato nella carrozzina e sono arrivato davanti alla scuola. Qui è stato impossibile votare perché non c’era nessun seggio adeguato per consentire il mio ingresso in cabina con la carrozzina. Di ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 13 giugno 2022) Un problema, quello delle barriere architettoniche, che non sembra sia possibile risolvere. Questa volta è successo a Caccamo, in, dove unho dovuto aspettare tre ore sotto il sole per riuscire a. Giuseppe brancato ha dovuto aspettare tre ore per riuscire a“Una situazione gravissima che si commenta da sé”: la denuncia di Brancato “Ho votato solo perché volevo esercitare un mio diritto – dice Brancato -. Mi sono recato come sempre nel seggio dove ho sempre votato, all’istituto Psicopedagogico su viale Regionena. Sono sceso dalla macchina, mi sono sistemato nella carrozzina e sono arrivato davanti alla scuola. Qui è stato impossibileperché non c’era nessun seggio adeguato per consentire il mio ingresso in cabina con la carrozzina. Di ...

