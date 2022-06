Alberto Matano e le nozze con Riccardo Mannino. Mara Venier col tricolore: tutti i dettagli (Di lunedì 13 giugno 2022) Oggi il matrimonio di Alberto Matano con Riccardo Mannino. Mara Venier su Instagram con il tricolore per officiare le nozze Il momento tanto atteso è arrivato, alle 15 del pomeriggio – 11 giugno stesso giorno del Gay Pride a Roma – il giornalista de La Vita in diretta sposerà il suo compagno da 15 anni, in un resort a Labico, alle porte di Roma. Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta su Rai 1, si sposa oggi pomeriggio alle 15 con il compagno di una vita, Riccardo Mannino, in un resort a Labico, paesino dei Castelli Romani. Ad officiare il matrimonio collega e migliore amica di Matano, Mara Venier, che si Instagram si è ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 13 giugno 2022) Oggi il matrimonio diconsu Instagram con ilper officiare leIl momento tanto atteso è arrivato, alle 15 del pomeriggio – 11 giugno stesso giorno del Gay Pride a Roma – il giornalista de La Vita in diretta sposerà il suo compagno da 15 anni, in un resort a Labico, alle porte di Roma., il conduttore de La vita in diretta su Rai 1, si sposa oggi pomeriggio alle 15 con il compagno di una vita,, in un resort a Labico, paesino dei Castelli Romani. Ad officiare il matrimonio collega e migliore amica di, che si Instagram si è ...

Corriere : Alberto Matano: «Sposo Riccardo, con lui ho capito chi sono» - CronacaSocial : Alberto Matano ha sposato Riccardo Mannino. Conosciamo meglio il marito del noto giornalista ??… - fanpage : “Quando ho detto la fatidica frase: “Vuoi tu Alberto Matano prendere come tuo …..” mi si è strozzata la voce, non r… - banaedr : Alberto Matano confessa la crisi con il marito Riccardo prima del matrimonio - NelaBombelli : RT @marioadinolfi: Nel fare gli auguri a Alberto Matano e al suo compagno ricordo che nonostante tutto il battage mediatico i due non si so… -