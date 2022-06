“Adesso tutti sanno chi sei davvero”. Furia Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi: alta tensione col naufrago (Di lunedì 13 giugno 2022) Fase finale dell’Isola dei Famosi. Le incomprensioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno e non si placano nonostante ci siano stati dei chiarimenti in precedenza. Evidentemente c’è della cenere che cova e basta una miccia per far riesplodere tutto. Nel daytime che i telespettatori hanno visto uno scontro abbastanza acceso tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. I due si erano chiariti qualche giorno fa dopo un precedente litigio. Il cantante ha avuto forti dissapori con l’attore, ma il tutto sembrava essere passato in seguito ad un abbraccio tra i due. “Mi dispiace, esageriamo sempre, è la fame”, ha detto Nick Luciani che in confessionale si è detto felice di questa svolta: “Ieri fuoco e fiamme e oggi tutti amici. Ci sono rimasto perché questa notte Nicolas si è avvicinato, certamente ha capito ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Fase finale dell’Isola dei. Le incomprensioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno e non si placano nonostante ci siano stati dei chiarimenti in precedenza. Evidentemente c’è della cenere che cova e basta una miccia per far riesplodere tutto. Nel daytime che i telespettatori hanno visto uno scontro abbastanza acceso tra Nick Luciani e. I due si erano chiariti qualche giorno fa dopo un precedente litigio. Il cantante ha avuto forti dissapori con l’attore, ma il tutto sembrava essere passato in seguito ad un abbraccio tra i due. “Mi dispiace, esageriamo sempre, è la fame”, ha detto Nick Luciani che in confessionale si è detto felice di questa svolta: “Ieri fuoco e fiamme e oggiamici. Ci sono rimasto perché questa nottesi è avvicinato, certamente ha capito ...

