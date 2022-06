Zielinski furioso: ‘Voglio continuare con il Napoli, non capisco da dove vengano i rumors” (Di domenica 12 giugno 2022) Piotr Zielinski vuole restare a Napoli, il centrocampista polacco risponde infastidito alle voci di mercato Piotr Zielinski, vuole restare a Napoli. Il centrocampista autore ieri di uno dei gol della Polonia nel 2-2 in casa dell’Olanda, ha parlato ai media nazionali del suo futuro, smentendo le voci che lo vorrebbero lontano dal Napoli il prossimo anno o inserito in qualche trattativa di troppo : “Non capisco da dove vengano fuori questi rumors, non credo che la mia avventura al Napoli finisca quest’estate. Ho un contratto importante con il club, durerà ancora altri due anni e a Napoli mi trovo bene, anche se da qualche parte leggo il contrario”. Zielinski ha poi aggiunto: “Non è ... Leggi su napolipiu (Di domenica 12 giugno 2022) Piotrvuole restare a, il centrocampista polacco risponde infastidito alle voci di mercato Piotr, vuole restare a. Il centrocampista autore ieri di uno dei gol della Polonia nel 2-2 in casa dell’Olanda, ha parlato ai media nazionali del suo futuro, smentendo le voci che lo vorrebbero lontano dalil prossimo anno o inserito in qualche trattativa di troppo : “Nondafuori questi, non credo che la mia avventura alfinisca quest’estate. Ho un contratto importante con il club, durerà ancora altri due anni e ami trovo bene, anche se da qualche parte leggo il contrario”.ha poi aggiunto: “Non è ...

Pubblicità

napolipiucom : Zielinski furioso: 'Voglio continuare con il Napoli, non capisco da dove vengano i rumors' #napoli #Zielinki… - furioso_george : @Franciwinwar @Andrea842631710 Per questo non capisco...pure rimanesse Ounas non mancherebbe qualcuno? Lozano Polit… - furioso_george : @Torrenapoli1 @SalLegna La cosa che mi fa ridere è che quest'anno a giocare male sono stati i vari Fabian Zielinski… - furioso_george : @Gianluc58594170 @antidisfattista @HastatoInsigne @enbusy @Torrenapoli1 Comunque Fifa o meno io se voglio vincere e… -

Applausi di rigore per Insigne ...standing ovation concludendo il match con un gran lancio non sfruttato da Osimhen e un furioso ... Nel finale si sono visti Zielinski (72' per Mertens) e Ghoulam (72' per Mario Rui), infine Demme (83' ... Napoli - Roma 1 - 1, El Shaarawy risponde a Insigne Quest'ultimo è attento anche al 74' sul secondo tentativo di Zielinski . Al 76' sull'altro fronte ... la panchina giallorossa non accetta la decisione di Di Bello , che espelle un furioso Fuzato . Gli ... QUOTIDIANO NAZIONALE Zielinski furioso: ‘Voglio continuare con il Napoli, non capisco da dove vengano i rumors” Piotr Zielinski, vuole restare a Napoli. Il centrocampista autore ieri di uno dei gol della Polonia nel 2-2 in casa dell’Olanda, ha parlato ai media nazionali del suo futuro, smentendo le voci che lo ... ...standing ovation concludendo il match con un gran lancio non sfruttato da Osimhen e un... Nel finale si sono visti(72' per Mertens) e Ghoulam (72' per Mario Rui), infine Demme (83' ...Quest'ultimo è attento anche al 74' sul secondo tentativo di. Al 76' sull'altro fronte ... la panchina giallorossa non accetta la decisione di Di Bello , che espelle unFuzato . Gli ... Napoli, ansia Zielinski: gol e infortunio in Nazionale Piotr Zielinski, vuole restare a Napoli. Il centrocampista autore ieri di uno dei gol della Polonia nel 2-2 in casa dell’Olanda, ha parlato ai media nazionali del suo futuro, smentendo le voci che lo ...