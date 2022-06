Ultime Notizie – Referendum giustizia 2022, dati: affluenza quesiti e exit poll (Di domenica 12 giugno 2022) In attesa dei risultati ufficiali dei 5 Referendum sulla giustizia, ecco gli exit poll alla chiusura dei seggi, mentre l’affluenza parziale si attesta al 16%. In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai al Referendum numero 1 sull’abolizione della legge Severino il sì è tra il 52-56 e il no è tra il 44-48%, con una copertura del campione dell’80%. Al Referendum numero 2 sulla limitazione della custodia cautelare il sì è tra il 54-58% e il no è tra il 42-46%, con una copertura del campione dell’80%. Al Referendum numero 3 sulla separazione delle carriere dei magistrati il sì è tra il 67-71% e il no è al 29-33%, con una copertura del campione pari all’80%. Al Referendum numero 4 sul ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 12 giugno 2022) In attesa dei risultati ufficiali dei 5sulla, ecco glialla chiusura dei seggi, mentre l’parziale si attesta al 16%. In base al primodel Consorzio Opinio Italia per Rai alnumero 1 sull’abolizione della legge Severino il sì è tra il 52-56 e il no è tra il 44-48%, con una copertura del campione dell’80%. Alnumero 2 sulla limitazione della custodia cautelare il sì è tra il 54-58% e il no è tra il 42-46%, con una copertura del campione dell’80%. Alnumero 3 sulla separazione delle carriere dei magistrati il sì è tra il 67-71% e il no è al 29-33%, con una copertura del campione pari all’80%. Alnumero 4 sul ...

