Sky – Dybala all’Inter: le ultime sul trasferimento dell’argentino (Di domenica 12 giugno 2022) Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato della situazione Dybala. L’argentino sembra essere vicino al trasferimento all’Inter. Ecco tutti gli aggiornamenti. “La giornata di lunedì sarà ricca di impegni per l’area mercato nerazzurra: è infatti in calendario anche un appuntamento telefonico per un aggiornamento sulla posizione di Paulo Dybala. L’Inter ha messo sul piatto per l’attaccante argentino, all’addio per fine contratto con la Juventus, un contratto quadriennale (non triennale come era invece nelle idee iniziali) da circa 5/5.5 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta di Dybala è di 8 milioni di euro a stagione più bonus”. Sky – Ecco quando si aggiorneranno le parti “La prossima settimana l’agente di Dybala e la dirigenza nerazzurra si aggiorneranno nuovamente per ... Leggi su seriea24 (Di domenica 12 giugno 2022) Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato della situazione. L’argentino sembra essere vicino al. Ecco tutti gli aggiornamenti. “La giornata di lunedì sarà ricca di impegni per l’area mercato nerazzurra: è infatti in calendario anche un appuntamento telefonico per un aggiornamento sulla posizione di Paulo. L’Inter ha messo sul piatto per l’attaccante argentino, all’addio per fine contratto con la Juventus, un contratto quadriennale (non triennale come era invece nelle idee iniziali) da circa 5/5.5 milioni di euro più bonus, mentre la richiesta diè di 8 milioni di euro a stagione più bonus”. Sky – Ecco quando si aggiorneranno le parti “La prossima settimana l’agente die la dirigenza nerazzurra si aggiorneranno nuovamente per ...

