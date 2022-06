Pubblicità

infoitinterno : Napoli incidente oggi, scontro frontale a Giuliano in Campania: 1 morto e 4 feriti - qnazionale : Napoli incidente oggi, scontro frontale a Giuliano in Campania: 1 morto e 4 feriti - bizcommunityit : Incidente a Licola oggi: un morto e quattro feriti, esplode anche la bombola del gas - corrmezzogiorno : #Napoli Scontro frontale tra due auto all’alba dopo il sabato sera: un morto e 4 feriti - SkyTG24 : Incidente nel Napoletano, scontro frontale tra 2 auto: un morto -

stradale, 12 giugno 2022 - Ancora sangue sulle strade di. Un morto e 4 feriti è il pesante bilancio di unstradale avvenuto questa mattina a Licola, frazione di ...L'è avvenuto alle 5.30 di questa mattina , 12 giugno, in via San Nullo a Licola, nel comune di Giugliano. Le due auto, una Clio e una Panda, si sono scontrate frontalmente . Il giovane, ...Morto sul colpo un 25enne, grave una 18enne intubata in ospedale. Un altro giovane in codice rosso. Altri due feriti in condizioni stabili ...Un morto e due feriti gravi è il bilancio di un incidente stradale verificatosi intorno alle 5.30 a Licola, nel comune di Giugliano. In via San Nullo due auto, una Panda e una Clio, si ...