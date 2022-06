Mertens offerto a Roma e Lazio: ‘Ciro’ ha un desiderio (Di domenica 12 giugno 2022) Dries Mertens e il Napoli: un amore arrivato al capolinea. Domanda e offerta per il rinnovo sono troppo distanti per pensare ad un futuro ancora insieme. Mertens chiede 4 milioni più bonus per firmare il nuovo contratto mentre De Laurentiis ne offre circa la metà. E allora spetterà decidere solo a Mertens dove continuare la carriera. Ha diverse offerte sul tavolo e presto prenderà la decisione definitiva. Mertens Napoli (Getty Images)Futuro Mertens: Roma o Lazio? Il desiderio di ‘Ciro’ Roma e Lazio hanno già fatto una proposta a Mertens per la prossima stagione. ‘Ciro’ dal 1 luglio sarà ufficialmente libero dal Napoli e potrà scegliere la miglior opzione per ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 giugno 2022) Driese il Napoli: un amore arrivato al capolinea. Domanda e offerta per il rinnovo sono troppo distanti per pensare ad un futuro ancora insieme.chiede 4 milioni più bonus per firmare il nuovo contratto mentre De Laurentiis ne offre circa la metà. E allora spetterà decidere solo adove continuare la carriera. Ha diverse offerte sul tavolo e presto prenderà la decisione definitiva.Napoli (Getty Images)Futuro? Ildihanno già fatto una proposta aper la prossima stagione.dal 1 luglio sarà ufficialmente libero dal Napoli e potrà scegliere la miglior opzione per ...

