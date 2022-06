Leo Skiri Ostigard diventerà presto un nuovo giocatore del Napoli (Di domenica 12 giugno 2022) Napoli, vicino l'accordo con il Brighton per Ostigard Leo Skiri Ostigard -come riporta Calciomercato.com - diventerà presto un nuovo giocatore del Napoli. L’accordo per il difensore norvegese con il Brighton è stato trovato sui 4 milioni, mancano solo gli ultimi dettagli relativi ad alcune clausole. Il classe 1999 dovrebbe firmare un contratto quadriennale a 700mila euro a stagione. De Laurentiis ha in programma un nuovo tentativo per convincere Koulibaly a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. L’ultima offerta da 4 milioni (rispetto ai 6 attuali) non è stata accettata dal difensore senegalese. A metà della prossima settimana è previsto un nuovo contatto durante il quale il club azzurro ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 12 giugno 2022), vicino l'accordo con il Brighton perLeo-come riporta Calciomercato.com -undel. L’accordo per il difensore norvegese con il Brighton è stato trovato sui 4 milioni, mancano solo gli ultimi dettagli relativi ad alcune clausole. Il classe 1999 dovrebbe firmare un contratto quadriennale a 700mila euro a stagione. De Laurentiis ha in programma untentativo per convincere Koulibaly a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. L’ultima offerta da 4 milioni (rispetto ai 6 attuali) non è stata accettata dal difensore senegalese. A metà della prossima settimana è previsto uncontatto durante il quale il club azzurro ...

