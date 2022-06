Kevin Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati

(Di domenica 12 giugno 2022)Princesi è sposato per la terza volta. Solo da poco ore, infatti, il calciatore è convolato a nozze con la fidanzata, imprenditrice, influencer oltre ad essere stata campionessa italiana di arti marziali per ben cinque volte. I due siconosciuti nell’agosto dello scorso anno, ma sin da subito entrambi hanno confessato che non ci sarebbe voluto molto prima che avrebbero compiuto il grande passo. E così è stato. La coppia ha deciso di sposarsi in provincia di Siena, a Radicondoli. Siachesapevano di voler fare le cose in grande, motivo per cui hanno deciso di rivolgersi al wedding planner più famoso della tv: Enzio Miccio, il quale si è occupato di tutti ...

Sport_Fair : Kevin Prince #Boateng e Valentina #Fradegrada si sono sposati nel... Metaverso: la cerimonia è diventata virale - RefRef62623343 : Matrimonio nel metaverso per Kevin Prince Boateng e sua moglie Valentina Fradegrada - RegalinoV : Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati: i dettagli delle nozze da favola - ParliamoDiNews : Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati: le prime foto #KevinPrinceBoateng #ValentinaFradegrada… - IsaeChia : Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati: le prime foto del matrimonio Enzo Miccio “direttore d… -

Princesi è sposato per la terza volta con la sua nuova fidanzata Valentina Fradegrada , una ragazza di 30 anni di Bergamo, appassionata di sport e campionessa italiana per cinque volte ...Princesi è sposato nel Metaverso con Valentina Fradegrada . Una notte pazza e bellissima in un altro mondo, quello virtuale. Il calciatore e la nota influencer e modella hanno scelto di ...Kevin Prince Boateng è riuscito a raggiungere la salvezza con l’Hertha Berlino, lo spareggio per la permanenza in Bundesliga contro l’Amburgo ha regalato tanti colpi di scena. Il futuro del calciatore ...Il calciatore e l'influencer sposi dal vivo e nella realtà virtuale: biglietti sold out, il ricavato in beneficenza ...