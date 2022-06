Juventus, accordo definito con Pogba: ecco quando verrà annunciato (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero definito tutti i dettagli per il ritorno di Pogba. ecco quando verrà annunciato il francese Come riportato dal Corriere dello Sport, Paul Pogba è ormai pronto a tornare alla Juventus, che non deve temere la concorrenza del PSG. L’accordo tra le parti è infatti ormai definito. Un quadriennale da 10 milioni a stagione tra parte fissa e vari bonus, con l’annuncio che arriverà solamente all’inizio del prossimo mese. Il francese deve infatti prima risolvere alcune questioni personali in quel di Manchester, poi sarà libero di riapprodare finalmente a Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri avrebberotutti i dettagli per il ritorno diil francese Come riportato dal Corriere dello Sport, Paulè ormai pronto a tornare alla, che non deve temere la concorrenza del PSG. L’tra le parti è infatti ormai. Un quadriennale da 10 milioni a stagione tra parte fissa e vari bonus, con l’annuncio che arriverà solamente all’inizio del prossimo mese. Il francese deve infatti prima risolvere alcune questioni personali in quel di Manchester, poi sarà libero di riapprodare finalmente a Torino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

