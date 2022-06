Italiani alle urne per i 5 referendum sulla giustizia e le elezioni in 971 Comuni: si vota fino alle 23 (Di domenica 12 giugno 2022) Ha preso il via in tutta Italia, dalle 7,00 di questa mattina, il voto per 5 referendum sulla giustizia e, in 971 Comuni, quello per il rinnovo degli organi elettivi. Il primo turno delle amministrative riguarda 142 Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti e 829 inferiore. In particolare, sono chiamati al voto 4 capoluoghi di Regione (Palermo, Genova, L’Aquila e Catanzaro). Nonché 22 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, La Spezia. Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, Barletta, Taranto, Catanzaro, Messina, Oristano). LEGGI ANCHE referendum, alla Fondazione An l'appello al voto: "Al di là del quorum va dato un segnale" Domenica si ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 12 giugno 2022) Ha preso il via in tutta Italia, d7,00 di questa mattina, il voto per 5e, in 971, quello per il rinnovo degli organi elettivi. Il primo turno delle amministrative riguarda 142con popolazione superiore a 15mila abitanti e 829 inferiore. In particolare, sono chiamati al voto 4 capoluoghi di Regione (Palermo, Genova, L’Aquila e Catanzaro). Nonché 22 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, La Spezia. Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, Barletta, Taranto, Catanzaro, Messina, Oristano). LEGGI ANCHE, alla Fondazione An l'appello al voto: "Al di là del quorum va dato un segnale" Domenica si ...

