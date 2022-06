In 12 mila a Bergamo country, la Fiera diventa saloon in western style - Le foto (Di domenica 12 giugno 2022) L’evento Scuole di ballo, gruppi e tante famiglie in via Lunga. Tributo al fondatore Remo Ceriotti, anima dei Mismountains boys. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 12 giugno 2022) L’evento Scuole di ballo, gruppi e tante famiglie in via Lunga. Tributo al fondatore Remo Ceriotti, anima dei Mismountains boys.

Pubblicità

webecodibergamo : In 12 mila a Bergamo country, la Fiera diventa saloon in western style - Le foto - mila_lavi : RT @Elitostasola: #bergamo ricordatevi di #Bergamo. - mila_lavi : RT @Saverio00473697: Un governo con la coscienza pulita non ha bisogno di porre il segreto militare sui morti di Bergamo. Un governo non co… - AmoBergamo : #Bergamo Turismo bergamasco, finanziati da Regione sette progetti per ben 170 mila euro - Francesco150250 : @romatorino @RHolzeisen @a_meluzzi 170 mila a confronto dell'ecatombe che ci sarebbe stata ( gurdate i numeri di Be… -