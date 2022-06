Giro d’Italia under 23 2022: colpaccio di Leo Hayter nella seconda tappa, successo e Maglia Rosa in solitaria (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo una volata di gruppo arriva subito una frazione mossa al Giro d’Italia under 23 2022: la Rossano Veneto-Pinzolo, seconda tappa, ha visto in scena una spettacolare azione di Leo Hayter. Il fratello d’arte (Ethan corre per la Ineos Grenadiers) è giunto in solitaria sul traguardo cogliendo il successo e la Maglia Rosa. Due corridori hanno attaccato nella prima fase di gara: il ceco Petr Kelemen (Tudor) e l’ucraino Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini). Vantaggio massimo che ha sfiorato i 5?, prima che il gruppo iniziasse a mano a mano a chiudere. A circa 40 chilometri dal traguardo sono cambiate le carte in tavola. La Maglia Rosa Alberto ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo una volata di gruppo arriva subito una frazione mossa al23: la Rossano Veneto-Pinzolo,, ha visto in scena una spettacolare azione di Leo. Il fratello d’arte (Ethan corre per la Ineos Grenadiers) è giunto insul traguardo cogliendo ile la. Due corridori hanno attaccatoprima fase di gara: il ceco Petr Kelemen (Tudor) e l’ucraino Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini). Vantaggio massimo che ha sfiorato i 5?, prima che il gruppo iniziasse a mano a mano a chiudere. A circa 40 chilometri dal traguardo sono cambiate le carte in tavola. LaAlberto ...

