Fedez negli audio di quando scoprì il tumore: "Non voglio morire, i miei figli mi dimenticheranno" (Di domenica 12 giugno 2022) Nelle sue storie Instagram, Fedez ha pubblicato una parte della seduta avuta con lo psicologo il giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas. In lacrime, il rapper ha pensato alla moglie Chiara Ferragni e ai figli Leone e Vittoria. Fedez ha scelto di condividere con i suoi milioni di follower un ricordo particolare: la sua seduta dallo psicologo nel giorno in cui ha scoperto di soffrire di un tumore al pancreas. Il rapper ha da sempre raccontato via social la sua malattia, dal momento della diagnosi a quello dell'operazione, vissuto insieme alla moglie Chiara Ferragni, che non l'ha mai lasciato solo. Il toccante audio di Fedez Nelle sue storie Instagram, Fedez ha raccontato di aver riascoltato la seduta fatta dallo psicologo.

