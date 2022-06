F.1: Gp Azerbaijan. Verstappen 'Fortunati per i ritiri della Ferrari' (Di domenica 12 giugno 2022) "Ottimo passo, siamo felici della doppietta", dice il campione del mondo BAKU (Azerbaijan) - "Oggi abbiamo avuto un ottimo passo e sono riuscito a prendermi cura delle gomme. Abbiamo avuto un po' di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) "Ottimo passo, siamo felicidoppietta", dice il campione del mondo BAKU () - "Oggi abbiamo avuto un ottimo passo e sono riuscito a prendermi cura delle gomme. Abbiamo avuto un po' di ...

Pubblicità

fisco24_info : F1, in Azerbaijan vince Verstappen. Disastro Ferrari, le Red Bull prendono il largo: Ai piedi del podio si è fermat… - ilgladiatore36 : #AzerbaijanGP 2022: Doppietta Red Bull. vince #verstappen , Perez secondo. #Ferrari ko - lapisinha : ???? ?? Il Campione del Mondo in carica torna sul gradino più alto del podio che coglie la prima vittoria sulle strade… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Max Verstappen ha vinto il Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula 1 - lapisinha : ???? ?? Il campione del mondo olandese e la Red Bull allungano in entrambe le classifiche. ?? Gara da dimenticare per… -