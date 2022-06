Election day, si vota fino alle 23 per referendum e comuni (Di domenica 12 giugno 2022) È l’Election day. Seggi elettorali aperti dalle 7 di questa mattina per le elezioni comunali e per i 5 quesiti referendari sulla giustizia. I comuni al chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali sono 971. Il primo turno delle amministrative riguarda 142 comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti e 829 inferiore. Election day, si vota dalle 7 alle 23 per referendum e comuni In particolare, sono chiamati al voto 4 capoluoghi di Regione (Palermo, Genova, L’Aquila e Catanzaro) e 22 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, Barletta, Taranto, Catanzaro, Messina, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 12 giugno 2022) È l’day. Seggi elettorali aperti d7 di questa mattina per le elezioni comunali e per i 5 quesiti referendari sulla giustizia. Ial chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali sono 971. Il primo turno delle amministrative riguarda 142con popolazione superiore a 15mila abitanti e 829 inferiore.day, si23 perIn particolare, sono chiamati al voto 4 capoluoghi di Regione (Palermo, Genova, L’Aquila e Catanzaro) e 22 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, Barletta, Taranto, Catanzaro, Messina, ...

