DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: ritirati Leclerc e Sainz, fuori anche Haas e Alfa motorizzate Ferrari (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33° giro/51 RITIRO PER KEVIN MAGNUSSEN! La Haas è un’altra macchina motorizzata dalla Ferrari. Allucinante… 32° giro/51 Con quella di oggi, la Red Bull avrà vinto ben 6 gare sulle 8 disputate. Il rischio che questo Mondiale diventi a senso unico sta diventando concreto. Toccherà alla Ferrari provare ad invertire l’inerzia, ma le ultime gare, tra ritiri ed errori di strategia, rendono l’orizzonte piuttosto nebuloso. 31° giro/51 Via radio dicono a Verstappen che sta andando troppo forte e che non serve spingere così tanto. Russell, che è terzo in classifica, è distante 20 secondi dalla vetta. 30° giro/51 Hamilton fa sapere via radio che, a causa del porpoising accentuato, ha tanto dolore alla schiena. 30° giro/51 Leclerc a SkySport: “Fa male, ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33° giro/51 RITIRO PER KEVIN MAGNUSSEN! Laè un’altra macchina motorizzata dalla. Allucinante… 32° giro/51 Con quella di oggi, la Red Bull avrà vinto ben 6 gare sulle 8 disputate. Il rischio che questo Mondiale diventi a senso unico sta diventando concreto. Toccherà allaprovare ad invertire l’inerzia, ma le ultime gare, tra ritiri ed errori di strategia, rendono l’orizzonte piuttosto nebuloso. 31° giro/51 Via radio dicono a Verstappen che sta andando troppo forte e che non serve spingere così tanto. Russell, che è terzo in classifica, è distante 20 secondi dalla vetta. 30° giro/51 Hamilton fa sapere via radio che, a causa del porpoising accentuato, ha tanto dolore alla schiena. 30° giro/51a SkySport: “Fa male, ...

SkySportF1 : ?? CHARLES VOLAAAAA A BAKU ?? Le Red Bull inseguono I risultati ? - SkySportF1 : ? FUORI ANCHE LECLERC ?? Problemi al motore per Charles LIVE ? - SkySportF1 : ?? CHARLES ANCORA IN POLE ?? Ma Max e Perez ci sono I risultati ? - angelo__eu : RT @SkySportF1: ? FUORI ANCHE LECLERC ?? Problemi al motore per Charles LIVE ? - Croxxxbee : RT @SkySportF1: ? COLPO DI SCENA ?? Ora Leclerc vola in pista ? -