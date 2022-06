Compleanno Lulù Selassié: Volano Stracci Tra Vipponi! (Di domenica 12 giugno 2022) Festa di Compleanno a sorpresa per Lulù Selassié in occasione del suoi 24 anni. Tra gli invitati anche Giucas Casella e Giacomo Urtis. Proprio il chirurgo dei Vip, ha preso le difese della festeggiata nel momento in cui è stata attaccata sui social da Selvaggia Roma. Tra Urtis e l’influencer sono volate parole grosse. Ecco quello che è successo! Botta e risposta tra Selvaggia Roma e Giacomo Urtis: c’entra Lulù Poche ore fa, la nostra Lucrezia Selassié ha spento 24 candeline. Per lei una festa a sorpresa organizzata dalle sue sorelle Jessica e Clarissa. Al party hanno presenziato anche due ex gieffini, ovvero Giacomo Urtis e Giucas Casella. Proprio la festa di Compleanno di Lulù, ha attirato l’attenzione di una altra ex gieffina, Selvaggia Roma. Forse non tutti lo ... Leggi su gossipnews.tv (Di domenica 12 giugno 2022) Festa dia sorpresa perin occasione del suoi 24 anni. Tra gli invitati anche Giucas Casella e Giacomo Urtis. Proprio il chirurgo dei Vip, ha preso le difese della festeggiata nel momento in cui è stata attaccata sui social da Selvaggia Roma. Tra Urtis e l’influencer sono volate parole grosse. Ecco quello che è successo! Botta e risposta tra Selvaggia Roma e Giacomo Urtis: c’entraPoche ore fa, la nostra Lucreziaha spento 24 candeline. Per lei una festa a sorpresa organizzata dalle sue sorelle Jessica e Clarissa. Al party hanno presenziato anche due ex gieffini, ovvero Giacomo Urtis e Giucas Casella. Proprio la festa didi, ha attirato l’attenzione di una altra ex gieffina, Selvaggia Roma. Forse non tutti lo ...

Pubblicità

Quellochetutti1 : Lite al compleanno di #LuluSelassie Tra due ex concorrenti del #GFvip Qui i dettagli di ciò che è successo ????… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP tutti disertano il compleanno di Lulù Selassié? E lei la sposta a fine mese - CaterinaFranca1 : @IsaeChia Grande Giacomo, la selvaggia evidentemente non seguendo lulù non ha visto le storie pubblicate alla mezza… - IsaeChia : #GfVip 6, Giacomo Urtis difende Lulù Selassiè e replica sarcastico alla frecciatina di Selvaggia Roma L’ex Vippona… - Mobbast1 : @giacomourtis Sinceramente il compleanno di Lulù sembrava davvero un po' triste....... Sembrava che non vi fossero… -