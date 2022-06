Pubblicità

Carlino_Rimini : Stupro a Cattolica: ragazza di vent'anni violentata dopo la discoteca - We_Pesaro : RT @MediasetTgcom24: Cattolica (Rimini), denuncia stupro in parcheggio: arrestato 22enne #rimini #pesaro - MediasetTgcom24 : Cattolica (Rimini), denuncia stupro in parcheggio: arrestato 22enne #rimini #pesaro - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Rimini - Ancona, dalle ore 20:15 traffico ferroviario tornato… - CorriereRomagna : Veronica Pivetti presenta il suo giallo a Cattolica e poi a Rimini - -

commenta Una ragazza di 20 anni sarebbe stata violentata sabato sera nei pressi del parcheggio di un locale sulla spiaggia di, in provincia di. I carabinieri hanno arrestato per violenza sessuale, in provincia di Pesaro, un giovane di 22 anni, incensurato e dipendente di una ditta edile.I carabinieri della tenenza dihanno arrestato per violenza sessuale questa mattina in ... La 20enne è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale Infermi di. I medici hanno trovato ...La violenza sarebbe avvenuta nella serata di sabato nel parcheggio di un locale sulla spiaggia di Cattolica: in manette un giovane residente nel Pesarese ...Un giovane di 22 anni, incensurato e dipendente di una ditta edile, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. A subire lo stupro, una ragazza di 20 anni della provincia di P ...