Case popolari ai rom | il flop del patto del Comune

Pubblicità

nogenetherapy : RT @Carmeli33392291: «Prima o poi ci scappa il morto», è il commento conclusivo sulla rivolta nella case popolari scoppiata a Milano, nella… - Giansiso : RT @GiorgioTerruzzi: Milano, case popolari via Bolla. A proposito di fuorisalone. - CreMaDrifter : RT @Tg3web: Una lite tra abitanti delle case popolari di Milano si è trasformata in rissa. Più di 60 le persone coinvolte armate di sprangh… - Carmeli33392291 : «Prima o poi ci scappa il morto», è il commento conclusivo sulla rivolta nella case popolari scoppiata a Milano, ne… - Vittori87874074 : MINISTRO LAMORGESE ASSENTE! O INESISTENTE ? Maxi rissa tra le case popolari a Milano, anche un bimbo in ospedale -

ilgazzettino.it

... potrebbero esser resi disponibili per allargare il parco di. Ne beneficerebbero i cittadini in lista di attesa ed anche i cittadini in situazioni d'emergenza'. 'Serve un cambio di ...Si estende fino al 2023 la possibilità di usufruire del maxi bonus per ciò che concerne gli Istituti Autonomi. E si spingono ancora oltre le proroghe per le regioni del centro Italia, ... Soldi e regali per le case popolari, il rom nega le mazzette: «Mai dato soldi ai dipendenti comunali» VECCHIA POLEMICA - Gli scontri hanno riacceso la polemica tra Regione Lombardia e Comune di Milano sulla gestione degli alloggi di via Bolla che sono di competenza dell'Aler, l'ente regionale per le ...potrebbero esser resi disponibili per allargare il parco di case popolari. Ne beneficerebbero i cittadini in lista di attesa ed anche i cittadini in situazioni d’emergenza”. “Serve un cambio ...