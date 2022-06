Calciomercato Lazio, Casale a un passo: patto Lotito-Setti (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti sono a un passo dall’acquisto di Casale. patto Lotito-Setti per il difensore La Lazio è un passo da Nicolò Casale. Sarà lui – salvo sorprese – il secondo acquisto dopo Marcos Antonio. Secondo Il Tempo c’è un patto tra Lotito e Setti: appena verrà sbloccata la questione indice di liquidità (entro il 22 giugno), il patron biancoceleste formalizzerà l’offerta per il difensore del Verona. C’è già l’intesa dal punto di vista economico – sottolinea il quotidiano – a differenza di Ilic, che piace molto a Sarri ma per il quale il club veneto vuole almeno 20 milioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022): i biancocelesti sono a undall’acquisto diper il difensore Laè unda Nicolò. Sarà lui – salvo sorprese – il secondo acquisto dopo Marcos Antonio. Secondo Il Tempo c’è untra: appena verrà sbloccata la questione indice di liquidità (entro il 22 giugno), il patron biancoceleste formalizzerà l’offerta per il difensore del Verona. C’è già l’intesa dal punto di vista economico – sottolinea il quotidiano – a differenza di Ilic, che piace molto a Sarri ma per il quale il club veneto vuole almeno 20 milioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

