Cade un albero dinanzi al seggio elettorale, ferito un candidato (Di domenica 12 giugno 2022) E' di due feriti il bilancio di quanto accaduto poche ore fa dinanzi ad un seggio elettorale ad Agropoli. Per cause ancora da accertare, un pino sarebbe caduto proprio dinanzi l'ingresso del seggio elettorale, sede di una scuola elementare. Due i feriti, tra cui un candidato al consiglio comunale nella lista di Raffaele Pesce candidato sindaco. Sul posto, i vigili urbani guidati dal comandante Maurizio Cauceglia, prontamente intervenuti. I feriti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso ma, fortunatamente, avrebbero riportato solo escoriazioni. Nei prossimi giorni, l'ufficio competente del Comune provvederà alla rimozione di tutti i pini.

SergVessicchio : AGROPOLI,CADE UN ALBERO DAVATI AI SEGGI TRA IL COMUNE E LA SCUOLA ELEMENTARE, TRAGEDIA SFIORATA DUE FERITI UNO E' U… - SergVessicchio : AGROPOLI,CADE UN ALBERO DAVATI AI SEGGI TRA IL COMUNE E LA SCUOLA ELEMENTARE, TRAGEDIA SFIORATA UN FERITO E' UN CAN… - SerVessicchio : AGROPOLI,CADE UN ALBERO DAVATI AI SEGGI TRA IL COMUNE E LA SCUOLA ELEMENTARE, TRAGEDIA SFIORATA UN FERITO E' UN CAN…