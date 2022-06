Ascolti tv: Inghilterra - Italia stravince con il 37,4% di share e quasi 6 milioni di spettatori (Di domenica 12 giugno 2022) Per l'informazione delle 20, il Tg1 fa registrare 3 milioni 619 mila telespettatori con il 27.7% di share, il Tg5 2 milioni 672 mila con il 20%, il Tg La7 554 mila con il 4.2%. Tornando alla prima ... Leggi su globalist (Di domenica 12 giugno 2022) Per l'informazione delle 20, il Tg1 fa registrare 3619 mila telecon il 27.7% di, il Tg5 2672 mila con il 20%, il Tg La7 554 mila con il 4.2%. Tornando alla prima ...

PubblicitĂ

ItalianSerieA : New post: Ascolti Tv: quasi 6 milioni di telespettatori per il match con l’Inghilterra - globalistIT : I dati che non ti aspetti - infoitcultura : Ascolti Tv 11 giugno 2022: Inghilterra-Italia monopolizza l’attenzione. Il film di Canale5 sotto il 10%, tutte le a… - emabrue : Ascolti Tv 11 giugno 2022: Inghilterra-Italia va forte su Rai1 e spazza via la concorrenza. Il film di Canale5 sott… - ParliamoDiNews : Ascolti tv sabato 11 giugno: vince l’incontro di Nations League Inghilterra-Italia #TV #12giugno -