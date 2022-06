12 giugno … (Di domenica 12 giugno 2022) Gli eventi datati 12 giugno Non era partenopeo, ma rimase a vivere a Napoli al termine della carriera. Uno dei giocatori più amati nella storia del ‘Ciuccio’. Non solo Pesaola e Vinicio. Il 12 giugno di venticinque anni fa si spegneva Arnaldo Sentimenti, secondogenito di cinque fratelli maschi quatto dei quali calciatori. Aveva esordito nel massimo campionato il 25 novembre 1934, a vent’anni e mezzo, sul campo del Brescia, non subendo reti. In Serie A 164 partite tra i pali della squadra campana e tre con il Palermo. Parò tanti rigori ma curiosamente subì gol dagli undici metri dal ‘brother’ Lucidio, anch’egli portiere. Nel torneo 1945-’46 (Centro-Sud) rimase imbattuto per 800 minuti. GLIEROIDELCALCIO.COM(Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) Gli eventi datati 12Non era partenopeo, ma rimase a vivere a Napoli al termine della carriera. Uno dei giocatori più amati nella storia del ‘Ciuccio’. Non solo Pesaola e Vinicio. Il 12di venticinque anni fa si spegneva Arnaldo Sentimenti, secondogenito di cinque fratelli maschi quatto dei quali calciatori. Aveva esordito nel massimo campionato il 25 novembre 1934, a vent’anni e mezzo, sul campo del Brescia, non subendo reti. In Serie A 164 partite tra i pali della squadra campana e tre con il Palermo. Parò tanti rigori ma curiosamente subì gol dagli undici metri dal ‘brother’ Lucidio, anch’egli portiere. Nel torneo 1945-’46 (Centro-Sud) rimase imbattuto per 800 minuti. GLIEROIDELCALCIO.COM(Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

