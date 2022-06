Zuppa di Porro 11 giugno 2022

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 11 giugno 2022)di. Oggi sui giornali puro umorismo, eppure la situazione è grave. Il capo politico dei servizi ci spiega che non ha fatto alcuno dossiraggio, ma fa indagine su chi abbi diffuso il dossier. Tutta la stampa libera ci dice oggi di non andare a votare ai referendum dopo un silenzio assordante. Crollano le Borse e ai alza lo spread, e Folli, si improvvisa economista, e scopre che il problema è Salvini. Molinari prende carta e penna e spiega perchè ha mandato una mail ai suoi redattori per andare al gay pride e sul suo giornale spiega che la battaglia per Lgbtq+evattelaapesca sia la iù importante. Si è bevuto il cervello. Letta scrive una lettera e dice che quelli della dx sull’ambiente sono slogan e loro sì che pensano al futuro. Il giappone si riarma. E rep titola per chi vota la Mafia, dopo arresto candidato Fratelli d’italia a Palermo: per ...