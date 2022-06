WWE | Tempi di recupero lunghissimi per Cody | lo rivedremo nel 2023

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 giugno 2022)Rhodes non salirà su un ring della WWE per il resto dell’anno e oltre, poiché la WWE ha dichiarato che sarà fuori gioco per nove mesi. Durante la puntata di Smackdown di stasera, la WWE ha fornito un aggiornamento sull’infortunio di Rhodes, che ieri si è sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare il muscolo pettorale strappato. Update: After successful surgery, @Rhodes will be out of action for nine months. #SmackDown pic.twitter.com/5ITIvRzPcL— WWE (@WWE) June 11, 2022 Per bocca di Michael Cole abbiamo appreso che il wrestler dovrà stare fuori fino a 9 mesi. In teoria, ciò lo terrebbe fuori gioco fino a marzo dell’anno prossimo, quindi in procinto della prossima edizione di WrestleMania. Ovviamente non è detto chenon possa tornare un po’ prima, a seconda di come procederà il suo ...