“Uomini e Donne” | la struggente confessione di Teresa Langella | “Correvo in ospedale una volta a settimana”

Leggi su tvzap

(Di sabato 11 giugno 2022) Una famosa dama di UeD ha pubblicato su Instagram un video che ha messo in allerta i suoi fan. La donna ha spiegato di aver vissuto in passato un’esperienza che l’ha fatta sentire vicina alla morte. Così ha parlato, nota per aver partecipato a “”, di un disturbo che l’ha accompagnata per molto tempo e che adesso però sa gestire con più tranquillità. “”, ladiLa bella partenopea si è fatta conoscere dai telespettatori prima per la sua partecipazione a Temptation Island nelle vesti di tentatrice e poi come tronista del trono più famoso di Canale 5. Qui ha incontrato l’amore: il suo fidanzato Andrea Dal Corso sta con lei da molti anni. Con grande sorpresa di tutti, ...