Ucraina | Biden contro Zelensky | “Non ha voluto ascoltarci”

Con un'uscita a sorpresa Joe Biden, ha criticato pubblicamente il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. "Non volle ascoltare" gli avvertimenti americani prima dell'invasione russa, è l'accusa del capo della Casa Bianca. Biden ha parlato durante un evento di raccolta fondi che si è svolto a Los Angeles. "Lo so che molti pensavano stessi esagerando" ha detto Biden. "Ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno dell'analisi". Quindi il presidente Usa ha aggiunto: "Putin avrebbe superato la frontiera. Non c'era alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine Putin lo ha fatto". Le dichiarazioni del presidente americano sono state soprattutto un modo per tornare ad attaccare la Russia di Putin. Tuttavia non è ...

