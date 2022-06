Trovati resti dell' elicottero scomparso sull' appennino modenese

Pubblicità

cuba98w : RT @fanpage: AGGIORNAMENTO - Sono stati individuati cinque cadaveri sull'Appennino, trovati i resti dei passeggeri dell'elicottero https://… - La_PekoraNera : Elicottero disperso, trovati 5 corpi e resti sul Monte Cusna - jlgervaise : RT @MauGuccione: @Emergenza24 Elicottero disperso, trovati i resti del relitto dell'AW109 Koala e i corpi senza vita dei sei passeggeri e d… - infoitinterno : Trovati i resti dell’elicottero caduto con a bordo il pilota padovano Corrado Levorin e sette passeggeri. Nessun su… - Dondolino72 : RT @ilpost: Sull’Appennino reggiano sono stati trovati i resti dell’elicottero scomparso giovedì -

Si tratta deidell'elicottero scomparso giovedì mattina con a bordo, oltre l'autista italiano, anche quattro imprenditori turchi e due imprenditori libanesi. Gli uomini del Soccorso Alpino e ...L'elicottero, che risultava disperso da giovedì 9 giugno, era decollato dall'aeroporto di Lucca con sette persone a bordo e i suoisono statioggi, sul monte Cusna. .Modena, 11 giu. (askanews) - Questa mattina un elicottero dell'Aeronautica militare ha individuato alcuni rottami di un elicottero in un vallone ...Ancora problemi per il trasporto delle persone con disabilità nei centri diurni. L'avviso pubblico per l'assegnazione del contributo è fermo al 2019 e in tanti, esclusi ...