Tre giorni di eventi a Forno per non dimenticare la strage - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 11 giugno 2022) Forno 13 giugno 1944 - 2022, la memoria di un eccidio tra mostre, musica, cultura. giorni intensi di iniziative precedono questo 78° anniversario della strage nazifascista che segnò il paese. Oggi, ... Leggi su lanazione (Di sabato 11 giugno 2022)13 giugno 1944 - 2022, la memoria di un eccidio tra mostre, musica, cultura.intensi di iniziative precedono questo 78° anniversario dellanazifascista che segnò il paese. Oggi, ...

Pubblicità

IlContiAndrea : #Cattelan da metà settembre, sbarcherà su Rai2. Condurrà un nuovo programma, in onda in seconda serata per tre gior… - ricpuglisi : In bocca al lupo a @matteorenzi e @marattin per le contrattazioni con @CarloCalenda. State attenti che potrebbe ca… - amnestyitalia : ?? TROVATE BRUNO PEREIRA E DOM PHILLIPS ?? Dopo tre giorni senza notizie, chiediamo allo stato brasiliano risposte e… - ehyciaosonojen : grazie a dio mi sono tagliata i capelli perché sono via tre giorni al mare e mi sono dimenticata la spazzola, a e ho i capelli ricci - PugliaStream : Incidente stradale Mottola: un morto e tre feriti. È il secondo in due giorni -