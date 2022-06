Tragedia a Torre Annunziata: la piccola Vittoria, 5 anni, scompare in spiaggia, ritrovato il corpo in mare (Di sabato 11 giugno 2022) È morta la piccola Vittoria Scarpa, la bambina di 5 anni scomparsa in spiaggia e poi ritrovata in mare a Torre Annunziata. La scomparsa della bimba era stata denunciata dalla madre, che si trovava con lei in spiaggia insieme alla figlia più piccola. La bimba è stata trovata in mare dal personale della capitaneria di porto e soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellammare, dove è giunta in condizioni critiche. La piccola è poi deceduta alle 16.30. Sul lido sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che indagano sull’accaduto coordinati dalla Procura oplontina. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022) È morta laScarpa, la bambina di 5scomparsa ine poi ritrovata in. La scomparsa della bimba era stata denunciata dalla madre, che si trovava con lei ininsieme alla figlia più. La bimba è stata trovata indal personale della capitaneria di porto e soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Castellam, dove è giunta in condizioni critiche. Laè poi deceduta alle 16.30. Sul lido sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di, che indagano sull’accaduto coordinati dalla Procura oplontina. LEGGI ...

