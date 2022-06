Test di gravidanza prima dell'esame: bufera sul concorso per vigili (Di sabato 11 giugno 2022) Al concorso per vigili urbani in due Comuni del Torinese alle candidate è stato richiesto il Test di gravidanza prima dell'esame. L'esperto: "Non è legittimo" Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 giugno 2022) Alperurbani in due Comuni del Torinese alle candidate è stato richiesto ildi. L'esperto: "Non è legittimo"

