Ricci | Iacchetti | Greggio e il mago Casanova indagati per il libro di Striscia su Baglioni sequestrato

(Di sabato 11 giugno 2022) “Tutti poeti con Claudio”, così si intitola il, in vendita sul sito dila notizia, che su ordine del gip del Tribunale di Monza, ora non è più scaricabile. E per la vicenda Antonioi conduttori Enzoed Ezio, ma anche il, il cui vero nome è Antonio Montanari, risultanoper diffamazione. Secondo le accuse i quattro in più servizi dila notizia risalenti al 2019 avrebbero «ripetutamente definito»«con termini tali da farlo passare come un disonesto, che copia senza neppure dirlo». Durante la trasmissione il cantautore viene accusato di copiare «testi di poesie altrui» con termini quali «Amnesia, furbate, scopiazzature dimenticate, smemorato, ...