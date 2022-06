Pubblicità

LALAZIOMIA : Radu, recordman e presidente: è il numero uno del Lazio Club Romania - Corriere dello Sport - sportli26181512 : Radu, recordman e presidente: è il numero uno del Lazio Club Romania: Il giocatore con più presenze nella storia bi… - LALAZIOMIA : Radu, recordman e presidente: è il numero uno del Lazio Club Romania - amsicora27 : RT @TheLazioZone: ?? Trovato l’accordo tra la Lazio e Stefan Radu ????, il recordman di presenze rinnoverà per un altro anno secondo @DiMarzio - TheLazioZone : ?? Trovato l’accordo tra la Lazio e Stefan Radu ????, il recordman di presenze rinnoverà per un altro anno secondo @DiMarzio -

Corriere dello Sport

BUCAREST - Il giocatore con più presenze nella storia della Lazio, Stefan, è il nuovo presidente onorario del Lazio Club Romania. Il Boss si prepara a vivere un'altra stagione in biancoceleste, il contratto è in scadenza, ma verrà rinnovato a breve di un altro anno. ...di presenze con la Lazio Il difensore biancoceleste potrà dunque migliorare il suo record, che lo vede in testa alla classifica di presenze all - time della Lazio con 424 partite ... Radu, recordman e presidente: è il numero uno del Lazio Club Romania La difensore biancoceleste Radu è stato eletto nuovo presidente Lazio Club Romania Riconoscimento importante in patria per Stefan Radu, recordman di presenze con la maglia biancoceleste. Rientrato in ...Il giocatore con più presenze nella storia biancoceleste fa breccia nei tifosi del suo paese: incontro speciale a Bucarest ...