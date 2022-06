Mercato Milan – Maldini e Massara bloccati: il loro rinnovo frena gli altri (Di sabato 11 giugno 2022) Paolo Maldini e Frederic Massara ancora senza rinnovo. Una situazione che blocca anche quelli di alcuni calciatori del Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 giugno 2022) Paoloe Fredericancora senza. Una situazione che blocca anche quelli di alcuni calciatori del

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, SEMPRE PIU' VICINO IL RISCATTO DI FLORENZI Alla Roma una cifra di circa 2,7 milioni di eur… - cmdotcom : #Renato Sanches come #Maignan, la coerenza del #Milan sul mercato per rimpiazzare #Donnarumma e #Kessié - AntoVitiello : #Milan, #Scaroni: 'Ci vorranno 2/3 mesi per il closing ma la transazione è fatta. E sono contento che sia avvenuto… - zazoomblog : Mercato Milan – Trequarti un ritorno di fiamma per il salto di qualità? - #Mercato #Milan #Trequarti #ritorno - golovinismo : @bintYusuf___ Il Newcastle fa prezzi fuori mercato ed è normale si pensi che vada là, ma secondo me alla fine andrà… -