LIVE Inghilterra-Italia 0-0 | Nations League in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50? Lancio lungo di Maguire che non trova nessuno. 49? GIALLO! Fallo di Gatti su Mount e Marciniak estrae il terzo cartellino della serata. 48? PESSINA! Sinistro dal limite del centrocampista dell’Atalanta che termina alto dopo l’avanzata di Pellegrini. 47? Rischio di Ramsdale che per poco non regala il pallone a Tonali in fase di impostazione. 46? E’ l’a prendere l’tiva. SI RIPARTE!IL21.34 Possesso palla56%-44%, tiri in porta 3-3, angoli 1-1, ammoniti Locatelli (IT) e Grealish (IN). A tra poco per iltempo di, match valido per la ...