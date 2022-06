Lavatrice fuori uso e scarpe da pulire? C’è un metodo alternativo che fa al caso tuo (Di sabato 11 giugno 2022) Cosa fare quando la Lavatrice è fuori uso e bisogna lavare le scarpe bianche preferite? Per fortuna esiste un rimedio alternativo per renderle come nuove. E’ consuetudine usare la Lavatrice… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 11 giugno 2022) Cosa fare quando lauso e bisogna lavare lebianche preferite? Per fortuna esiste un rimedioper renderle come nuove. E’ consuetudine usare la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

polly_epc : In questo sabato fantastico ho - cambiato le lenzuola - fatto la lavatrice - pulito casa - fatto mezza valigia D… - Disagio4all : Carmelo a tanto così da ritirare fuori la cosa della lavatrice #QuartoGrado - pondgitsun3 : Coinquilina è appena tornata a casa dopo due giorni fuori e dopo aver lasciato i suoi panni in lavatrice per due giorni - ccosimoney : @ccremebrule le ha trovate suo papà nella tasca dei pantaloni tirandoli fuori dalla lavatrice - edismyreligion : una volta da piccola chiesi a un vecchietto che stava portando fuori il cane(era un pomerania) come facesse ad esse… -