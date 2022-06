Il concorso dei vigili che chiede alle donne un test di gravidanza (negativo) per la partecipazione: «È discriminatorio» (Di sabato 11 giugno 2022) Un concorso pubblico bandito a inizio maggio da due Comuni del Torinese per due posti da commissario dei vigili (i futuri comandanti) richiede alle donne che aspirano al posto un test di gravidanza negativo. Il documento specifica che il test, da eseguirsi negli ultimi cinque giorni precedenti l’esame, è necessario per partecipare alle prove di efficienza fisica previste dal bando. I due comuni, racconta oggi La Stampa, sono Vigone (5 mila abitanti) e Torre Pellice (4.500). E le prove consistono in mille metri di corsa. Da effettuare in sei minuti e 30 per le donne e 5 e 30 per gli uomini. Chi è incinta non può farla. E se la vedrà rimandata prima dell’esame orale. Loredana Cristino, dirigente ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Unpubblico bandito a inizio maggio da due Comuni del Torinese per due posti da commissario dei(i futuri comandanti) riche aspirano al posto undi. Il documento specifica che il, da eseguirsi negli ultimi cinque giorni precedenti l’esame, è necessario per partecipareprove di efficienza fisica previste dal bando. I due comuni, racconta oggi La Stampa, sono Vigone (5 mila abitanti) e Torre Pellice (4.500). E le prove consistono in mille metri di corsa. Da effettuare in sei minuti e 30 per lee 5 e 30 per gli uomini. Chi è incinta non può farla. E se la vedrà rimandata prima dell’esame orale. Loredana Cristino, dirigente ...

Pubblicità

Milli19751 : RT @Marco_dreams: Torino: Test di gravidanza negativo per essere ammessi all'esame al concorso dei vigili. Tanto per capire a che punto sia… - SoniaSamoggia : RT @Marco_dreams: Torino: Test di gravidanza negativo per essere ammessi all'esame al concorso dei vigili. Tanto per capire a che punto sia… - cristin86212732 : RT @Marco_dreams: Torino: Test di gravidanza negativo per essere ammessi all'esame al concorso dei vigili. Tanto per capire a che punto sia… - amicizia63 : RT @Marco_dreams: Torino: Test di gravidanza negativo per essere ammessi all'esame al concorso dei vigili. Tanto per capire a che punto sia… - k_arsenale : La Stampa: 'Se per fare il concorso da vigilesse è necessario il test di gravidanza'. E' perché non lo hanno mai pr… -