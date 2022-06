Giallo a Lecce | trovato morto in casa incappucciato e con mani legate

(Di sabato 11 giugno 2022). Un uomo di 76 anni è statoquesta mattina nella sua abitazione di Castrì, in provincia di, con lea una sedia e. Il corpo senza vita è statostamattina intorno alle ore 8.Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri che indagano sulla vicenda.Gli investigatori sospettano che si tratti di omicidio. Ragusa: Superbonus e le anomalie di un sistema Meteo, torna anticiclone africano Scipione: aria roventefestazione di interesse per servizio estivo di navette gratuite da Ragusa a Ibla Pomodoro per dimagrire a giugno: menù dieta L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

E' stato trovato già morto nella sua casa, legato a una sedia e incappucciato.sul decesso, probabilmente questa notte, di un uomo di 75 anni a Castrì di. Sebbene sulla porta di casa non ci fossero segni di effrazione, l'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio. CASTRÌ DI) - Legato ad una sedia e incappucciato, purtroppo ormai privo di vita. Èa Castrì disul ritrovamento del cadavere di un 75enne del posto, vittima di una probabile rapina finita in tragedia. La scoperta è stata effettuata alle prime ore del mattino in via Roma.