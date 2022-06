Elezioni e referendum, dove e come si vota il 12 giugno (Di sabato 11 giugno 2022) Domenica 12 giugno in Italia le Elezioni amministrative per circa mille comuni. Si rinnovano i sindaci e i consigli comunali. E in quello che si definisce come election day tutti gli italiani avranno la possibilità di votare anche per i 5 referendum abrogativi sulla giustizia. Urne aperte dalle 7 alle 23. Si vota solo domenica e non anche lunedì 13 giugno, come successo nelle ultime tornate elettorali. L’eventuale turno di ballottaggio delle Elezioni amministrative è in programma il prossimo 26 giugno. Il ballottaggio riguarderà l’elezione dei sindaci ed è previsto per i comuni sopra i 15mila abitanti nei quali nessun candidato abbia superato il 50%+1 dei voti al primo turno. In Valle d’Aosta si è ... Leggi su velvetmag (Di sabato 11 giugno 2022) Domenica 12in Italia leamministrative per circa mille comuni. Si rinnovano i sindaci e i consigli comunali. E in quello che si definisceelection day tutti gli italiani avranno la possibilità dire anche per i 5abrogativi sulla giustizia. Urne aperte dalle 7 alle 23. Sisolo domenica e non anche lunedì 13successo nelle ultime tornate elettorali. L’eventuale turno di ballottaggio delleamministrative è in programma il prossimo 26. Il ballottaggio riguarderà l’elezione dei sindaci ed è previsto per i comuni sopra i 15mila abitanti nei quali nessun candidato abbia superato il 50%+1 dei voti al primo turno. In Valle d’Aosta si è ...

GrimoldiPaolo : Alla faccia di democrazia e volontà popolare... I media di regime consigliano di non votare al referendum (ci pensa… - Raddy147 : @redroby5 @cecilia_dotti1 Senso del dovere? L'astensione è prevista e ha un valore, per i referendum. Non sono elezioni. - PeppeBille : Domani a Messina si dovrebbe votare, amministrative e referendum. Ma allo stato attuale, mancano decine e decine d… - BearziCinzia66 : RT @_fiorucci: truffa elettorale in corso! #elezioni - sferriam : RT @costa_costa1967: ULTIMORA: COLLASSO ELETTORALE AL COMUNE DI PALERMO: non si riescono a formare circa il 30% dei seggi per rinunce in ma… -