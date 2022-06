È partito il countdown per il nuovo Concetto strategico della Nato (Di sabato 11 giugno 2022) L’Alleanza Transatlantica è una delle organizzazioni fondanti dell’attuale sistema internazionale, su cui poggiano le basi della Difesa e sicurezza dei Paesi dell’area euro-atlantica. Dal momento della sua fondazione fino a oggi la Nato si è rinnovata, adottando una grand strategy basata sull’ampliamento geografico, politico e funzionale. L’Alleanza ha, infatti, incrementato il numero di Paesi alleati, allargato la sua rete di partnership e potenziato le sue attività, introducendo nuovi core task. Dal 2010, data dell’ultima pubblicazione del Concetto strategico, a oggi, lo scenario internazionale è notevolmente mutato: dal ritorno al confronto tra potenze, alla transizione del focus internazionale dall’area euro-atlantica verso l’indo-pacifico. Questi cambiamenti richiedono una revisione ... Leggi su formiche (Di sabato 11 giugno 2022) L’Alleanza Transatlantica è una delle organizzazioni fondanti dell’attuale sistema internazionale, su cui poggiano le basiDifesa e sicurezza dei Paesi dell’area euro-atlantica. Dal momentosua fondazione fino a oggi lasi è rinnovata, adottando una grand strategy basata sull’ampliamento geografico, politico e funzionale. L’Alleanza ha, infatti, incrementato il numero di Paesi alleati, allargato la sua rete di partnership e potenziato le sue attività, introducendo nuovi core task. Dal 2010, data dell’ultima pubblicazione del, a oggi, lo scenario internazionale è notevolmente mutato: dal ritorno al confronto tra potenze, alla transizione del focus internazionale dall’area euro-atlantica verso l’indo-pacifico. Questi cambiamenti richiedono una revisione ...

