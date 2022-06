Dumfries: «All’Inter mi sono sentito a casa. Anno fantastico» (Di sabato 11 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’esterno olandese Denzel Dumfries ha parlato dal ritiro dell’Olanda della sua prima stagione All’Inter. Le sue parole: «È stato un Anno fantastico, ricco di avvenienti. All’inizio è stato un po’ difficile ma me lo aspettavo visto il cambio di Paese e campionato, è stata la prima volta per me fuori dai Paesi Bassi. Poi però mi sono sentito davvero bene, a casa. È molto bello giocare in Italia, mi piace la loro cultura». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’esterno olandese Denzelha parlato dal ritiro dell’Olanda della sua prima stagione. Le sue parole: «È stato un, ricco di avvenienti. All’inizio è stato un po’ difficile ma me lo aspettavo visto il cambio di Paese e campionato, è stata la prima volta per me fuori dai Paesi Bassi. Poi però midavvero bene, a. È molto bello giocare in Italia, mi piace la loro cultura». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

FBiasin : Ieri <Per “concedere” #Lukaku all’#Inter il #Chelsea punta a uno scambio con uno tra #Bastoni, #Skriniar o #Lautaro… - _ElPrincipe22 : RT @fcin1908it: Dumfries: “Inter, all’inizio è stata tosta, ma poi mi sono sentito a casa. Mi piace l’Italia” - fcin1908it : Dumfries: “Inter, all’inizio è stata tosta, ma poi mi sono sentito a casa. Mi piace l’Italia” - PSGRelay : RT @jrbasket2015: Il mercato dei mercatari… Cessione di #Skriniar al #PSG con in cambio il rientro di #Hakimi all’#Inter + Cessione di #… - Manca_95 : RT @jrbasket2015: Il mercato dei mercatari… Cessione di #Skriniar al #PSG con in cambio il rientro di #Hakimi all’#Inter + Cessione di #… -