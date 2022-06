Crotone, la pallanuoto, R.N. L. Auditore matematicamente al primo posto ad una giornata dal termine della stagione (Di sabato 11 giugno 2022) Il cammino della R.N. L. Auditore nel campionato di serie B quarto girone come un bulldozer che mette sotto tutto ciò che incontra per la strada. primo posto doveva essere e così è stato quando ancora manca l’ultima partita della stagione da giocare sabato prossimo a Catania contro la Polisportiva Acese – Em. La matematica certezza della prima posizione dopo la vittoria di oggi (13 a 5) contro la pallanuoto SSD Unime Messina e la contemporanea sconfitta della Polisportiva Acese in quel di Palermo. La conquista della leadership consente alla R.N. Auditore di giocare il primo spareggio play-off a Crotone nella vasca della piscina olimpica giorno 25 ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 11 giugno 2022) Il camminoR.N. L.nel campionato di serie B quarto girone come un bulldozer che mette sotto tutto ciò che incontra per la strada.doveva essere e così è stato quando ancora manca l’ultima partitada giocare sabato prossimo a Catania contro la Polisportiva Acese – Em. La matematica certezzaprima posizione dopo la vittoria di oggi (13 a 5) contro laSSD Unime Messina e la contemporanea sconfittaPolisportiva Acese in quel di Palermo. La conquistaleadership consente alla R.N.di giocare ilspareggio play-off anella vascapiscina olimpica giorno 25 ...

