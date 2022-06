Classifica Giro del Delfinato 2022: Primoz Roglic nuova maglia gialla, sprofondano Van Aert e Cattaneo (Di sabato 11 giugno 2022) Come ipotizzato alla vigilia la settima tappa del Giro del Delfinato 2022 ha rivoluzionato la Classifica. Esulta il fuggitivo Carlos Verona (Spagna), al primo successo tra i professionisti, mentre lo scatto di Primoz Roglic a poche centinaia di metri dal traguardo regala allo sloveno il simbolo del primato. Il capitano della Jumbo-Visma è apparso in forma smagliante e non dovrebbe avere problemi ad amministrare il vantaggio di 1’24” su Ben O’connor nel segmento finale. Secondo in Classifica un altro corridore giallo-nero, il danese Jonas Vingegaard staccato di 44”. Giro del Delfinato 2022: impresa di Carlos Verona nella tappa regina, piazza d’onore e maglia gialla per ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Come ipotizzato alla vigilia la settima tappa deldelha rivoluzionato la. Esulta il fuggitivo Carlos Verona (Spagna), al primo successo tra i professionisti, mentre lo scatto dia poche centinaia di metri dal traguardo regala allo sloveno il simbolo del primato. Il capitano della Jumbo-Visma è apparso in forma snte e non dovrebbe avere problemi ad amministrare il vantaggio di 1’24” su Ben O’connor nel segmento finale. Secondo inun altro corridore giallo-nero, il danese Jonas Vingegaard staccato di 44”.del: impresa di Carlos Verona nella tappa regina, piazza d’onore eper ...

