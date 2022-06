Berrettini-Otte oggi in tv, ATP Stoccarda 2022: orario, programma in chiaro, streaming (Di sabato 11 giugno 2022) Matteo Berrettini ancora in corsa in quel di Stoccarda. Dopo una pausa di tre mesi dovuta all’operazione subita alla mano destra, il tennista romano è tornato in campo sull’erba tedesca; dopo il rodaggio con Radu Albot ed il derby vinto in rimonta nei confronti di Lorenzo Sonego, affronterà adesso l’ostico tedesco Oscar Otte. LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-Otte DALLE 11.30 Il padrone di casa è un vero e proprio late bloomer: a quasi 29 anni sta Ottenendo i migliori risultati della sua carriera e si sta assestando come un giocatore stabilmente in top 100. Dopo aver toccato il 53esimo posto ATP, è adesso al numero 61 delle classifiche, per lui è la seconda semifinale in carriera dopo quella di Monaco di Baviera. Già due scontri con Berrettini, entrambi in uno Slam; ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Matteoancora in corsa in quel di. Dopo una pausa di tre mesi dovuta all’operazione subita alla mano destra, il tennista romano è tornato in campo sull’erba tedesca; dopo il rodaggio con Radu Albot ed il derby vinto in rimonta nei confronti di Lorenzo Sonego, affronterà adesso l’ostico tedesco Oscar. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 11.30 Il padrone di casa è un vero e proprio late bloomer: a quasi 29 anni stanendo i migliori risultati della sua carriera e si sta assestando come un giocatore stabilmente in top 100. Dopo aver toccato il 53esimo posto ATP, è adesso al numero 61 delle classifiche, per lui è la seconda semifinale in carriera dopo quella di Monaco di Baviera. Già due scontri con, entrambi in uno Slam; ...

