ATP Halle 2022 | Medvedev debutta con Goffin | Tsitsipas con il pericolo Kyrgios al secondo turno

Leggi su oasport

(Di sabato 11 giugno 2022) La stagione tennistica sull’erba procede con la sua marcia spedita verso Wimbledon. Dopo la settimana di apertura tra Stoccarda e S’-Hertogenbosch, arrivano ora due dei tornei più nobili sul verde (a parte i Championships); adparte la ventinovesima edizione del Terra Wortmann Open, ex Gerry Weber Open (fino al 2018) e Noventi Open (nelle ultime due edizioni). Pochi minuti fa si sono tenuti i sorteggi per disegnare il tabellone, in cui non sono presenti italiani. Il ‘pezzo grosso’ del torneo tedesco sarà Daniil, che da lunedì sarà nuovamente numero 1 al mondo scalzando Novak Djokovic. Il russo inaugurerà la sua campagna con David, un match che può nascondere qualche insidia. Il belga aveva raggiunto un buon livello sull’erba, raggiungendo nel 2019 i quarti di finale a Wimbledon. Nello stesso settore Roberto ...